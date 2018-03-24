Стивен Спилберг считает, что фильмы Netflix не должны претендовать на «Оскар»
Известный американский кинорежиссер Стивен Спиилберг заявил в интервью ITV News, что фильмы производства развлекательной компании Netflix не могут претендовать на кинопремию «Оскар». По мнению продюсера, стриминговые сервисы типа Netflix или Amazon, являются реальными угрозами для зрителя.
Стивен Спилберг считает, что неправильно ставить киноленты, отснятые для телевидения в одну линию с фильмами, которые были произведены для кинотеатров. Кинорежиссер уверен, что можно наградить постановщиков шоу «Эмми», но только, если оно действительно качественное, но никак не «Оскаром».
Спилберг подчеркнул, что на сегодняшний день телевидение переживает свои лучшие времена. Телевидение действительно стало более качественней, а также работа актеров, режиссура и сценарии, считает кинорежиссер.
Похоже, что мнения американского продюсера придерживается и британский кинорежиссер Кристофер Нолан. В частности, он не доволен тем, что стриминговый сервис не устраивает кинопремьер, а сразу публикует работы онлайн.
Стивен Спилберг считает, что неправильно ставить киноленты, отснятые для телевидения в одну линию с фильмами, которые были произведены для кинотеатров. Кинорежиссер уверен, что можно наградить постановщиков шоу «Эмми», но только, если оно действительно качественное, но никак не «Оскаром».
Спилберг подчеркнул, что на сегодняшний день телевидение переживает свои лучшие времена. Телевидение действительно стало более качественней, а также работа актеров, режиссура и сценарии, считает кинорежиссер.
Похоже, что мнения американского продюсера придерживается и британский кинорежиссер Кристофер Нолан. В частности, он не доволен тем, что стриминговый сервис не устраивает кинопремьер, а сразу публикует работы онлайн.
Культура
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:05