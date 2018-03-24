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Екатерина Колисниченко показала бэкстейдж с фотосессии в Ялте

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко опубликовала видео со съемок в Крыму.

Колисниченко после ухода с известной телестройки активно стала принимать участие в различных фотосессиях, результаты которых с радостью демонстрирует своим подписчикам.

Екатерина Колисниченко показала бэкстейдж с фотосессии в Ялте

Недавно Екатерина снова снялась в одном из фотопроектов, съемки которого проходили в Ялте. Экс-участница решила показать поклонника бэкстейдж с этой фотосессии. После просмотра которого пользователи пришли в восторг.

Многие отметили, что Колисниченко отлично выглядит особенно на фоне моря. Фанаты добавили, что девушка выглядит очень естественно и непринужденно, что добавляет ей определенный шарм.

За сутки данный видеоролик уже набрал 40 тысяч просмотров, а Екатерина получила огромное количество хвалебных комментариев.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:58
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