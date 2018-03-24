Екатерина Колисниченко показала бэкстейдж с фотосессии в Ялте

Колисниченко после ухода с известной телестройки активно стала принимать участие в различных фотосессиях, результаты которых с радостью демонстрирует своим подписчикам.Недавно Екатерина снова снялась в одном из фотопроектов, съемки которого проходили в Ялте. Экс-участница решила показать поклонника бэкстейдж с этой фотосессии. После просмотра которого пользователи пришли в восторг.Многие отметили, что Колисниченко отлично выглядит особенно на фоне моря. Фанаты добавили, что девушка выглядит очень естественно и непринужденно, что добавляет ей определенный шарм.За сутки данный видеоролик уже набрал 40 тысяч просмотров, а Екатерина получила огромное количество хвалебных комментариев.