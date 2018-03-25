Катя Лель смутила поклонников маленьким размером наряда

Исполнительница выбрала гусарский жакет черного цвета с белым орнаментом, дополнив внешний вид яркими туфлями и помадой. Такой стильный образ сразу бросился в глаза зрителям, потому что это было беспроигрышное сочетание оттенков.Подписчики обратили внимание, что верхняя часть сжала грудь Кати Лель, а потому они предположили, что знаменитость надела костюм не своего размера. Пользователи сетей тоже подозревают, что артистка поправилась, после чего не смогла застегнуть пуговицы и собрала много складок под мышками, заметных в сюжете.