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Катя Лель смутила поклонников маленьким размером наряда

Звезда появилась на красной дорожке Brand Awards в смелом образе, понравившимся ее поклонников, увидевших фото в Instagram. Только маленький размер наряда Кати Лель вызвал у них смущение.

Исполнительница выбрала гусарский жакет черного цвета с белым орнаментом, дополнив внешний вид яркими туфлями и помадой. Такой стильный образ сразу бросился в глаза зрителям, потому что это было беспроигрышное сочетание оттенков.

Катя Лель смутила поклонников маленьким размером наряда


Подписчики обратили внимание, что верхняя часть сжала грудь Кати Лель, а потому они предположили, что знаменитость надела костюм не своего размера. Пользователи сетей тоже подозревают, что артистка поправилась, после чего не смогла застегнуть пуговицы и собрала много складок под мышками, заметных в сюжете.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:10
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