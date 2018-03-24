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Поклонники возмутились, что Ольга Бузова поздравила маму позже сестры

Младшая сестра знаменитой звезды «Дома-2» Ольги Бузовой Анна, поздравила свою маму с днем рождения. Девушка написала ей множество теплых слов, а также поблагодарила за то, что родительница всегда верила в своих девочек.

Публикация Анны Бузовой в Инстаграме содержит в себе видеоролик, в начале которого Ольга Бузова поздравила маму со сцены, а также несколько совместных фотографий. Кроме прочего младшая из сестер написала поздравительную надпись.

Поклонники возмутились, что Ольга Бузова поздравила маму позже сестры

В ней она поблагодарила маму за то, что та всегда была для Ольги с Анной подругой, а также надежной поддержкой и самым главным мотиватором. Она подчеркнула, что они её безгранично любят и ценят.

«Спасибо за жизнь», - отметила в конце поздравительного поста Анна.

Похожими словами начинается и публикация старшей дочери – Ольги Бузовой. Девушка позже сестры разместила поздравления в своем микроблоге, чем успела вызвать негодование фанатов обеих сестер.

Поклонников теледивы возмутил тот факт, что в первую очередь Оля решила обратить внимание в публикациях на себя, и только затем вспомнила о торжественном дне своей мамы.

К слову, в своей публикации Бузова отметила, что в данный момент Ирина находится на отдыхе в Сингапуре.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:50
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