Поклонники возмутились, что Ольга Бузова поздравила маму позже сестры

«Спасибо за жизнь», - отметила в конце поздравительного поста Анна.

Публикация Анны Бузовой в Инстаграме содержит в себе видеоролик, в начале которого Ольга Бузова поздравила маму со сцены, а также несколько совместных фотографий. Кроме прочего младшая из сестер написала поздравительную надпись.В ней она поблагодарила маму за то, что та всегда была для Ольги с Анной подругой, а также надежной поддержкой и самым главным мотиватором. Она подчеркнула, что они её безгранично любят и ценят.Похожими словами начинается и публикация старшей дочери – Ольги Бузовой. Девушка позже сестры разместила поздравления в своем микроблоге, чем успела вызвать негодование фанатов обеих сестер.Поклонников теледивы возмутил тот факт, что в первую очередь Оля решила обратить внимание в публикациях на себя, и только затем вспомнила о торжественном дне своей мамы.К слову, в своей публикации Бузова отметила, что в данный момент Ирина находится на отдыхе в Сингапуре.