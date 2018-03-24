В Германии задержали нетрезвого пилота перед вылетом
В Германии служба безопасности пресекла нарушение со стороны сотрудника аэропорта. В частности, работники ведомства задержали нетрезвого пилота перед вылетом. Данный инцидент произошел в городе Штутгарт.
Один из сотрудников службы безопасности аэропорта обратил свое внимание на необычную походку 40-летнего пилота португальца. Правоохранители решили проверить воздухоплавателя, когда тот находился уже на рабочем месте за штурвалом. Пообщавшись с ним сотрудники аэровокзала услышали запах спиртного. Воздушное судно готовилось к вылету в Лиссабон.
В результате инцидента сотрудники службы безопасности вынуждены были отменить рейс. У пилота взяли пробы крови на наличие алкоголя в ней. Сейчас проводится расследование в отношении нарушителя. Пилот попал под подозрение в угрозе авиасообщению. Сообщается также, что лицензию правонарушителя аннулировали.
Один из сотрудников службы безопасности аэропорта обратил свое внимание на необычную походку 40-летнего пилота португальца. Правоохранители решили проверить воздухоплавателя, когда тот находился уже на рабочем месте за штурвалом. Пообщавшись с ним сотрудники аэровокзала услышали запах спиртного. Воздушное судно готовилось к вылету в Лиссабон.
В результате инцидента сотрудники службы безопасности вынуждены были отменить рейс. У пилота взяли пробы крови на наличие алкоголя в ней. Сейчас проводится расследование в отношении нарушителя. Пилот попал под подозрение в угрозе авиасообщению. Сообщается также, что лицензию правонарушителя аннулировали.
В мире / Происшествия
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:10