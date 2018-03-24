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Елена Воробей показала зажигательный танец

Елена Воробей, являющаяся российской юмористкой, поддержала флешмоб, идея которого - исполнить танец под композицию Филиппа Киркорова под названием «Цвет настроения синий». Поклонники поп-короля подвергли критике данную видеозапись.

Елена Воробей показала зажигательный танец

Фанаты Киркорова обрадовались новому хиту артиста. Они отметили, что это очередная композиция, которая надолго останется в их памяти. Песня стала известна среди других представителей шоу-биза. Знаменитости стали танцевать под композицию «Цвет настроения синий», а также принялись обнародовать видео в своих аккаунтах.

Елена Воробей приняла решение поддержать флешмоб, при этом добавила в него немного своего юмора. Но фанаты Киркорова посчитали, что этот ролик не должен был появиться. Юмористка просто наложила песню поверх своего номера, подписав - это «РЕБАНЬКОДЭНС». Фанаты Воробей восприняли видео с восторгом. Ролик в течение восьми часов собрал более 40 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 160 комментариев.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:25
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