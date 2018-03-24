Елена Воробей показала зажигательный танец

Фанаты Киркорова обрадовались новому хиту артиста. Они отметили, что это очередная композиция, которая надолго останется в их памяти. Песня стала известна среди других представителей шоу-биза. Знаменитости стали танцевать под композицию «Цвет настроения синий», а также принялись обнародовать видео в своих аккаунтах.Елена Воробей приняла решение поддержать флешмоб, при этом добавила в него немного своего юмора. Но фанаты Киркорова посчитали, что этот ролик не должен был появиться. Юмористка просто наложила песню поверх своего номера, подписав - это «РЕБАНЬКОДЭНС». Фанаты Воробей восприняли видео с восторгом. Ролик в течение восьми часов собрал более 40 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 160 комментариев.