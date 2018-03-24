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Обнажённая Анастасия Волочкова снова вышла за рамки приличного

Анастасия Волочкова в своём микроблоге Instagram обнародовала фотографию, на которой она опять позирует в бане. На данном снимке балерина предстала в обнаженном виде, кокетливо прикрывшись банным веником. Танцовщица сидит на полке собственной бани.

Обнажённая Анастасия Волочкова снова вышла за рамки приличного


Волочкова оповестила фолловеров, что в пятницу самое время отмыться, а также одновременно очиститься, что возможно сделать только в русской бане. Анастасия пожелала всем фанатам замечательных выходных, не забывать об оздоровлении и спорте. По словам балерины, для полного счастья каждому человеку просто необходимо быть любимым.

Подписчики отметили, что Настя «взялась за старое». Другие просто пожелали Волочковой легкого пара, а также предположили, что на очередном снимке она опять будет сидеть в бочке. Поклонники по достоинству оценили баню балерины. Публикация в течение восемнадцати часов сумела собрать более 13 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 780 комментариев.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:20
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