Обнажённая Анастасия Волочкова снова вышла за рамки приличного

Волочкова оповестила фолловеров, что в пятницу самое время отмыться, а также одновременно очиститься, что возможно сделать только в русской бане. Анастасия пожелала всем фанатам замечательных выходных, не забывать об оздоровлении и спорте. По словам балерины, для полного счастья каждому человеку просто необходимо быть любимым.Подписчики отметили, что Настя «взялась за старое». Другие просто пожелали Волочковой легкого пара, а также предположили, что на очередном снимке она опять будет сидеть в бочке. Поклонники по достоинству оценили баню балерины. Публикация в течение восемнадцати часов сумела собрать более 13 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 780 комментариев.