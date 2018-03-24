Samsung официально представила Galaxy J7 Prime 2

За показ изображения отвечает TFT-матрица с разрешением 1920 на 1080 пикселей. В основе смартфона Samsung Galaxy J7 Prime 2 работает процессор Exynos 7870, укомплектованный восемью ядрами. Также имеется 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб памяти на встроенном модуле. Аккумулятор позволит устройству работать в течение 14 часов без подзарядки.Стоит отметить наличие слота для microSD до 256 Гб. Основной и фронтальный модули с камерами предлагают по 13 Мп разрешения. Из дополнительного оборудования стоит выделить модемы беспроводной связи Wi-Fi 802.11n (2.4 ГГц), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС, а также 4G VoLTE. Все это закрывается металлической оболочкой.В качестве операционной системы представлена платформа Android 7.1.2 Nougat.Пока что Galaxy J7 Prime 2 доступен только в Индии и его цена 215 долларов.