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Кристина Асмус на новом снимке в Instagram назвала себя фанаткой «Руки Вверх»

Известная многим по сериалу «Интерны» актриса Кристина Асмус назвала себя фанаткой группы «Руки Вверх». Об этом она сообщила в подписи к одному из последних опубликованных в Instagram снимков.

Кристина Асмус на новом снимке в Instagram назвала себя фанаткой «Руки Вверх»

Подписчики Instagram-аккаунта Кристины Асмус заметили появление в её профиле новой фотографии, на которой актриса запечатлена в довольно непривычном для неё образе и с поднятыми вверх руками. Для фотосессии она выбрала свободный вязаный свитер чёрного цвета, а также спортивные штаны на резинке с высокой талией. В подписи к кадру знаменитость написала одну лишь фразу «фанатка #Рукивверх».

Пользователи Instagram в комментариях оценили не только спортивный образ акстрисы, но и согласились друг с другом в том, что фигуре Кристины Асмус может позавидовать каждая девушка.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 17:28
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