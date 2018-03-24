Кристина Асмус на новом снимке в Instagram назвала себя фанаткой «Руки Вверх»

Подписчики Instagram-аккаунта Кристины Асмус заметили появление в её профиле новой фотографии, на которой актриса запечатлена в довольно непривычном для неё образе и с поднятыми вверх руками. Для фотосессии она выбрала свободный вязаный свитер чёрного цвета, а также спортивные штаны на резинке с высокой талией. В подписи к кадру знаменитость написала одну лишь фразу «фанатка #Рукивверх».Пользователи Instagram в комментариях оценили не только спортивный образ акстрисы, но и согласились друг с другом в том, что фигуре Кристины Асмус может позавидовать каждая девушка.