Кристина Асмус на новом снимке в Instagram назвала себя фанаткой «Руки Вверх»
Известная многим по сериалу «Интерны» актриса Кристина Асмус назвала себя фанаткой группы «Руки Вверх». Об этом она сообщила в подписи к одному из последних опубликованных в Instagram снимков.
Подписчики Instagram-аккаунта Кристины Асмус заметили появление в её профиле новой фотографии, на которой актриса запечатлена в довольно непривычном для неё образе и с поднятыми вверх руками. Для фотосессии она выбрала свободный вязаный свитер чёрного цвета, а также спортивные штаны на резинке с высокой талией. В подписи к кадру знаменитость написала одну лишь фразу «фанатка #Рукивверх».
Пользователи Instagram в комментариях оценили не только спортивный образ акстрисы, но и согласились друг с другом в том, что фигуре Кристины Асмус может позавидовать каждая девушка.
Подписчики Instagram-аккаунта Кристины Асмус заметили появление в её профиле новой фотографии, на которой актриса запечатлена в довольно непривычном для неё образе и с поднятыми вверх руками. Для фотосессии она выбрала свободный вязаный свитер чёрного цвета, а также спортивные штаны на резинке с высокой талией. В подписи к кадру знаменитость написала одну лишь фразу «фанатка #Рукивверх».
Пользователи Instagram в комментариях оценили не только спортивный образ акстрисы, но и согласились друг с другом в том, что фигуре Кристины Асмус может позавидовать каждая девушка.