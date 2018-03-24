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Ксения Бородина сообщила, что Марине Африкантовой далеко за 30

Знаменитая ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина решила затронуть тему возраста участницы Марины Африкантовой.

Есть на Поляне такие темы, которые любят поднимать по очереди одну за другой. В последнее время такими стали - живот Ольги Рапунцель, а также возраст Марины Африкантовой. Время от времени еще любят обсудить Майю Донцову и ее партнеров. но на этот раз подняли именно тему возраста, и Марине снова пришлось парировать нападки.

Ксения Бородина сообщила, что Марине Африкантовой далеко за 30

Пока сама участница телестройки уверяет, что ей всего-то 30, хотя, к слову, последний день рождения Африкантовой был ее 31-летием, ведущая Ксения Бородина безжалостно заверила, что блондинке далеко уже за 30 и не о чем тут говорить.

Поклонники телепроекта с легкостью поверили наставнице шоу, так как внешний вид участницы в последнее время на самом деле оставляет желать лучшего.

Ксения Бородина сообщила, что Марине Африкантовой далеко за 30

Некоторые уверены, что Марине даже 35, а, может, и все 40 лет, так как ее лицо постоянно перекашивает в разные стороны, а при внимательном рассмотрении довольно хорошо виднеются морщины, которых в 30 лет просто быть не должно.

«Маринка завралась совсем. Только говорила, что ей 27, и она на 8 лет старше Ромки. Ему же 19. Или ему все-таки под 30 и есть, как он выглядит», «Ну и тайна этот возраст. О чем тут говорить? Все и так прекрасно понимают, что Маринке если не 40, то скоро будет», - рассуждают зрители.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:26
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