Ксения Бородина сообщила, что Марине Африкантовой далеко за 30

«Маринка завралась совсем. Только говорила, что ей 27, и она на 8 лет старше Ромки. Ему же 19. Или ему все-таки под 30 и есть, как он выглядит», «Ну и тайна этот возраст. О чем тут говорить? Все и так прекрасно понимают, что Маринке если не 40, то скоро будет», - рассуждают зрители.

Есть на Поляне такие темы, которые любят поднимать по очереди одну за другой. В последнее время такими стали - живот Ольги Рапунцель, а также возраст Марины Африкантовой. Время от времени еще любят обсудить Майю Донцову и ее партнеров. но на этот раз подняли именно тему возраста, и Марине снова пришлось парировать нападки.Пока сама участница телестройки уверяет, что ей всего-то 30, хотя, к слову, последний день рождения Африкантовой был ее 31-летием, ведущая Ксения Бородина безжалостно заверила, что блондинке далеко уже за 30 и не о чем тут говорить.Поклонники телепроекта с легкостью поверили наставнице шоу, так как внешний вид участницы в последнее время на самом деле оставляет желать лучшего.Некоторые уверены, что Марине даже 35, а, может, и все 40 лет, так как ее лицо постоянно перекашивает в разные стороны, а при внимательном рассмотрении довольно хорошо виднеются морщины, которых в 30 лет просто быть не должно.