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Адвокат водителя Анастасии Волочковой не явился на заседание суда

Балерина опубликовала в Instagram новый пост, рассказав о последних событиях, связанных с делом ее водителя. Адвокат злоумышленника не явился на заседание суда, огорчив этим Анастасию Волочкову.

Она уверена, что Александр Скиртач специально придумывает различные уловки, чтобы избежать ответственности, потому что каждый раз возникает новая ситуация. Анастасия Волочкова назвала такие действия обманом и заверила фанатов, что правда все равно будет на ее стороне. Пока полгода, проведенные мужчиной под арестом, не принесли желаемых результатов.

Адвокат водителя Анастасии Волочковой не явился на заседание суда


Подписчики написали много позитивных слов, поддержав звезду. Они уверены, что такие нюансы не будут длиться долго. Многие люди тоже хотят услышать судебный приговор, потому что преступник похитил большие средства, хотя не хочет признавать свою вину.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:45
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