Александр Панайотов рассказал про «мелопаузу» Филиппа Киркорова

По мнению Александра Панайотова, певец Филипп Киркоров, возможно, возьмет «мелопаузу» в скором времени. Ведущий Иван Ургант расспросил у звезды эстрады о том, как возникла его новая песня «Черные нити». Как оказалось, данную композицию в свое время предложил ему исполнить Киркоров.33-летний Панайотов в эфире телешоу признался, что король поп-музыки скоро возьмет творческий отпуск. Он уточнил, что однажды утром ему позвонил Филипп Киркоров и сказал, что пока не записывает песен, поскольку решил взять паузу. Остроумный Александр решил назвать ее «мело-паузой». Певец также прокомментировал их разговор, пояснив, что пока Киркоров не записывает песен. Лишь недавно поп-исполнитель выпустил композицию «Цвет настроения синий». По мнению Панайотова, эта песня была крайней, скорее всего, артист возьмет какую-то передышку.Но сам 50-летний Филипп был в недоумении от поставленного вопроса. Он искренне удивился тому, что его отправляют в отпуск, добавив ко всему, что «каждый слышит то, что хочет услышать».Интересно, что недавняя композиция Киркорова «Цвет настроения синий» имеет большой успех. Звезды отечественной эстрады – например, Лолита Милявская, Евгений Плющенко, Сергей Лазарев, а также Марина Федункив – уже разместили видеоролики жарких танцев под эту песню.