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Александр Панайотов рассказал про «мелопаузу» Филиппа Киркорова

Гостем передачи «Вечерний Ургант» на этот раз стал известный российский певец Александр Панайотов. В эфире популярной передачи артист рассказал про «мелопаузу» короля поп-музыки Филиппа Киркорова. В частности, он пояснил, что у каждого артиста есть своя идея развития. У поп-исполнителя она тоже бесспорно есть.

Александр Панайотов рассказал про «мелопаузу» Филиппа Киркорова


По мнению Александра Панайотова, певец Филипп Киркоров, возможно, возьмет «мелопаузу» в скором времени. Ведущий Иван Ургант расспросил у звезды эстрады о том, как возникла его новая песня «Черные нити». Как оказалось, данную композицию в свое время предложил ему исполнить Киркоров.

Александр Панайотов рассказал про «мелопаузу» Филиппа Киркорова


33-летний Панайотов в эфире телешоу признался, что король поп-музыки скоро возьмет творческий отпуск. Он уточнил, что однажды утром ему позвонил Филипп Киркоров и сказал, что пока не записывает песен, поскольку решил взять паузу. Остроумный Александр решил назвать ее «мело-паузой». Певец также прокомментировал их разговор, пояснив, что пока Киркоров не записывает песен. Лишь недавно поп-исполнитель выпустил композицию «Цвет настроения синий». По мнению Панайотова, эта песня была крайней, скорее всего, артист возьмет какую-то передышку.

Но сам 50-летний Филипп был в недоумении от поставленного вопроса. Он искренне удивился тому, что его отправляют в отпуск, добавив ко всему, что «каждый слышит то, что хочет услышать».

Интересно, что недавняя композиция Киркорова «Цвет настроения синий» имеет большой успех. Звезды отечественной эстрады – например, Лолита Милявская, Евгений Плющенко, Сергей Лазарев, а также Марина Федункив – уже разместили видеоролики жарких танцев под эту песню.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:40
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