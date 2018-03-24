В Китае продают аналог Apple Watch Series 3 и Samsung Gear S3 за 100 долларов
На рынке Китая имеются смарт-часы AllCall W1, которые можно считать достойным бюджетным аналогом Apple Watch Series 3 и Samsung Gear S3. Девайс предлагается по цене в 100 долларов.
Известно, что устройство обладает круглым 1,39-дюймовым дисплеем. За работу AllCall W1 отвечает процессор MediaTek MTK6580 с четырьмя ядрами. Также в аппаратной платформе присутствует модуль ОЗУ с объемом 2 гигабайта и встроенный накопитель на 16 Гб.
Помимо этого стоит выделить возможность доступа к 3G-сетям без использования смартфона, модемы беспроводной связи Bluetooth 4.0, GPS, Wi-Fi 802.11n и A-GPS.
AllCall W1 укомплектовано операционной системой Android 5.1 Lollipop. В списке функций есть шагомер, анализатор пульса, калорий, а также возможность совершения звонков и отправки сообщений.
Емкости аккумулятора хватает на 1-2 дня.
Известно, что устройство обладает круглым 1,39-дюймовым дисплеем. За работу AllCall W1 отвечает процессор MediaTek MTK6580 с четырьмя ядрами. Также в аппаратной платформе присутствует модуль ОЗУ с объемом 2 гигабайта и встроенный накопитель на 16 Гб.
Помимо этого стоит выделить возможность доступа к 3G-сетям без использования смартфона, модемы беспроводной связи Bluetooth 4.0, GPS, Wi-Fi 802.11n и A-GPS.
AllCall W1 укомплектовано операционной системой Android 5.1 Lollipop. В списке функций есть шагомер, анализатор пульса, калорий, а также возможность совершения звонков и отправки сообщений.
Емкости аккумулятора хватает на 1-2 дня.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:35