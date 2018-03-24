Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук огорчили своим внешним видом поклонников

Они заметили, что знаменитости стали выглядеть старше своих лет, после чего предположили, что малыш отбирает много сил у своих родителей. Алексей Чумаков выбрал для себя черный наряд, но фанаты не узнали жгучего красавца в поправившемся мужчине с бородой. Многие люди написали нелестные слова в его адрес, после чего переключили внимание на избранницу, надевшую цветное платье.Оно тоже не понравилось пользователям сетей, назвавших его модой бабушек. Юлия Ковальчук тоже сильно изменилась после родов, хотя не находится на пенсии. Люди пожелали своим кумирам творческих успехов и намекнули, что нужно начинать следить за собой.