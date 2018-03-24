Юлия Ковальчук похвасталась новой сумочкой, которую уже протестировала на вместительность
Известная певица Юлия Ковальчук похвасталась фанатам соей новой сумочкой, которую уже также успела протестировать на вместительность. Оказалось, что, несмотря на компактные размеры, туда помещается любой телефон.
Юлия Ковальчук, как и любая современная девушка, следит за модой. Сегодня знаменитость похвасталась в Сети своим новым приобретением — мини-сумочкой на пояс в виде сердца. Исполнительница отметила, что сейчас подобного рода аксессуары актуальны, как никогда, ведь активному человеку так важно чувствовать лёгкость и комфорт везде.
В подписи к опубликованной фотографии с той самой сумочкой на поясе, Юлия Ковальчук подчеркнула, что уже успела протестировать её на вместительность. Оказалось, что в такого рода мини-сумочку можно спокойно положить не только телефон любого размера, но и всё, что нужно каждой девушке.
Юлия Ковальчук, как и любая современная девушка, следит за модой. Сегодня знаменитость похвасталась в Сети своим новым приобретением — мини-сумочкой на пояс в виде сердца. Исполнительница отметила, что сейчас подобного рода аксессуары актуальны, как никогда, ведь активному человеку так важно чувствовать лёгкость и комфорт везде.
В подписи к опубликованной фотографии с той самой сумочкой на поясе, Юлия Ковальчук подчеркнула, что уже успела протестировать её на вместительность. Оказалось, что в такого рода мини-сумочку можно спокойно положить не только телефон любого размера, но и всё, что нужно каждой девушке.