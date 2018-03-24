АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Юлия Ковальчук похвасталась новой сумочкой, которую уже протестировала на вместительность

Известная певица Юлия Ковальчук похвасталась фанатам соей новой сумочкой, которую уже также успела протестировать на вместительность. Оказалось, что, несмотря на компактные размеры, туда помещается любой телефон.

Юлия Ковальчук похвасталась новой сумочкой, которую уже протестировала на вместительность

Юлия Ковальчук, как и любая современная девушка, следит за модой. Сегодня знаменитость похвасталась в Сети своим новым приобретением — мини-сумочкой на пояс в виде сердца. Исполнительница отметила, что сейчас подобного рода аксессуары актуальны, как никогда, ведь активному человеку так важно чувствовать лёгкость и комфорт везде.

В подписи к опубликованной фотографии с той самой сумочкой на поясе, Юлия Ковальчук подчеркнула, что уже успела протестировать её на вместительность. Оказалось, что в такого рода мини-сумочку можно спокойно положить не только телефон любого размера, но и всё, что нужно каждой девушке.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 17:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Германии задержали нетрезвого пилота перед
Снимок обнаженной «беременной» Катерины Шпицы
Тюнеры "прокачали" BMW M4 Coupe
Екатерина Колисниченко показала бэкстейдж с
Пользователей сетей рассмешило поведение курящего
Поклонники возмутились, что Ольга Бузова
Алексей Панин прокомментировал своё желание
Жители Ростова напуганы странными ночными
Способ переправы через реку на Камчатке шокировал
Кристина Асмус на новом снимке в Instagram
Ксения Бородина сообщила, что Марине Африкантовой
Юлия Ковальчук похвасталась новой сумочкой,
В Набережных Челнах девушка написала книгу о
Новости и слухи «Дома-2»: Ксению Бородину
Названы самые популярные опции для люксовых авто
Телезрители уверены, что Анастасия Ендальцева
Мот не оправдал ожидания фанатов на сольном
Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в
Кукабара перед видеокамерой съела живую змею
Фанаты восхитились растяжкой 49-летней Валерии
Виталий Кличко допустил свое участие в выборах на
Марина Федункив заставила фанатов плакать от
Infiniti презентована обновленная версия QX80 и
Никита Джигурда учит Алексея Панина быть
В Ульяновской области дорога в ночное время
Влад Кадони принес извинения Владимиру Соловьеву
Новости и слухи «Дом-2»: Андрею Чуеву жена
"Группа ГАЗ" обновила линейку коммерческого
Ксения Бородина впервые посетила концерт Ольги
Американские пассажиры запечатлели на камеру
Просмотреть все новости