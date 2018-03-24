Юлия Ковальчук похвасталась новой сумочкой, которую уже протестировала на вместительность

Юлия Ковальчук, как и любая современная девушка, следит за модой. Сегодня знаменитость похвасталась в Сети своим новым приобретением — мини-сумочкой на пояс в виде сердца. Исполнительница отметила, что сейчас подобного рода аксессуары актуальны, как никогда, ведь активному человеку так важно чувствовать лёгкость и комфорт везде.В подписи к опубликованной фотографии с той самой сумочкой на поясе, Юлия Ковальчук подчеркнула, что уже успела протестировать её на вместительность. Оказалось, что в такого рода мини-сумочку можно спокойно положить не только телефон любого размера, но и всё, что нужно каждой девушке.