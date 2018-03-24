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Новости и слухи «Дома-2»: Ксению Бородину обвинили в копировании Ольги Бузовой; Илья Яббаров уверен, что только он имеет право на победу в свадебном конкурсе

Стали известны последние слухи и новости о жизни участников реалити-шоу «Дом-2».

Новости и слухи «Дома-2»: Ксению Бородину обвинили в копировании Ольги Бузовой; Илья Яббаров уверен, что только он имеет право на победу в свадебном конкурсе

Известная ведущая скандальной телестройки Ольга Бузова, похоже, придумала новый тренд. Недавно девушка разместила в своем микроблоге фото, на котором позирует с патчами под глазами, продемонстрировав тем самым, каким образом она противостоит припухлостям и темным кругам.

Впоследствии Ольга неоднократно позировала в различных местах с такими патчами. Поклонники отметили, что ее коллега по телепроекту Ксения Бородина начала проделывать то же самое.

Ксюша тоже продемонстрировала фото с этими патчами, а пользователи Сети отметили, что она во всем копирует коллегу. Ольга подчеркивала, что пользуется этим средством, дабы выглядеть лучше, ведь у нее совсем мало времени уходит на сон. И такую процедуру ей приходится делать довольно часто и в различных местах.

Новости и слухи «Дома-2»: Ксению Бородину обвинили в копировании Ольги Бузовой; Илья Яббаров уверен, что только он имеет право на победу в свадебном конкурсе

Популярный участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров потребовал изгнать из свадебного конкурса его конкурентов. Он считает, что в нем не имеют права участвовать фиктивные пары. А именно такими он назвал абсолютно всех, включая Александру Черно и Иосифа Оганесяна.

И все это при том, что зрители сочли этих молодых людей единственной настоящей парой. Не забыл Яббаров покритиковать и своего друга Сашу Гобозова.

Ранее проектный психолог Ильи Саглиани отметил, что у Ильи звездная болезнь, и он чересчур задирает нос. Сам Яббаров такие обвинения отвергает. По его словам, Черно и Оганесяна стоит гнать их свадебного конкурса, ведь родня Иосифа никогда не примет его вторую половинку в лице Черно.

Также участник телестройки уверен, что Саше Гобозову там тоже делать нечего, так как Ольга Жарикова для него является лишь вакциной от любви к болгарке Иване Диловой.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:10
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