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Elephone готовится к презентации бюджетного смартфона A2

В скором времени должна состояться презентация нового бюджетного смартфона A2, производителем которого является компания Elephone. На данный момент дата анонса и возможная цена не указываются.

Elephone готовится к презентации бюджетного смартфона A2


Отмечается, что Elephone A2 получит опцию светомузыки, которая будет подсвечивать заднюю крышку смартфона. Также ожидается появление датчика сканирования подушечки пальца, который окажется на боковой части устройства. По словам производителей, помимо этого новшества бюджетный девайс получит еще пару новых опций.

Что касается технических характеристик, то об этом в Elephone еще ничего не говорят, но судя по позиционированию на рынке, смартфон не будет отличаться мощным аппаратным обеспечением.

Приятным дополнением окажется полоса светодиодов на боковой части корпуса новинки, которые будут светиться во время проигрывания музыки. Скорее всего, что A2 не получит безрамочный дизайн.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00
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