Санкт-Петербург может претендовать на летнюю Олимпиаду 2032 или 2036 года
Губернатор СПб Георгий Полтавченко заявил, что Санкт-Петербург может в 2032 либо 2036 году претендовать на летнюю Олимпиаду.
Народные избранники ранее отправили Полтавченко запрос касательно мотивации строительства в городском парке на юге СПб торгово-развлекательного центра с площадками для экстремальных современных видов спорта и океанариумом. Зеленая зона данной территории расположена в районе Купчино. Обеспокоенное население пытались через депутатов «отбить» свой парк на 36 тыс. кв. м. от притязаний инвестора. Георгию Полтавченко было предложено отдать застройщику пустующую аналогичную территорию, от которой отказался в марте 2018 года футбольный клуб «Зенит».
По словам губернатора, территория, зарезервированная для клуба, будет вскоре востребованной под строительство спортивных сооружений Олимпийских Игр 2032 либо 2036 года. Правительство готово поддержать такую инициативу населения северной столицы.
Народные избранники ранее отправили Полтавченко запрос касательно мотивации строительства в городском парке на юге СПб торгово-развлекательного центра с площадками для экстремальных современных видов спорта и океанариумом. Зеленая зона данной территории расположена в районе Купчино. Обеспокоенное население пытались через депутатов «отбить» свой парк на 36 тыс. кв. м. от притязаний инвестора. Георгию Полтавченко было предложено отдать застройщику пустующую аналогичную территорию, от которой отказался в марте 2018 года футбольный клуб «Зенит».
По словам губернатора, территория, зарезервированная для клуба, будет вскоре востребованной под строительство спортивных сооружений Олимпийских Игр 2032 либо 2036 года. Правительство готово поддержать такую инициативу населения северной столицы.
Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:50