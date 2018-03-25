Сводная сестра Илона Маска родила от их общего отца

Журналисты британских СМИ смогли приоткрыть завесу тайны, скрывающей ненависть изобретателя к своему отцу. Стало известно, что в отношениях 46-летнего миллиардера Илона и его отца – 72-летнего инженера-строителя Эллора, давно нет теплоты. А последней каплей оказалось то, что Эллор стал отцом ребенка 30-летней Яны Безуиденхут, сводной сестры Илона Маска и падчерицы Эллора Маска. Подробности истории выяснили корреспонденты Daily Mail.В свое время выходец из ЮАР Эллор Маск, разведясь с матерью Илона, известной моделью и красавицей, женился во второй раз. Его избранницей стала Хайда Безуиденхут, вдова, воспитывавшая троих детей, среди которых была 4-летняя Яна. Позже у пары родились еще двое общих детей.Но вскоре мужчина развелся и с этой женой. Яна, повзрослев, закрутила с отчимом роман, а затем родила ему сына Элиота, которому исполнилось 9 месяцев. Илон Маск, который считает Яну своей младшей сестрой, оскорбился произошедшим и в бешенстве прекратил всяческое общение с родителем.Сам Эллор в ответ на расспросы СМИ, заявил, что ничего экстраординарного в этой истории не усматривает: «Я люблю этого ребенка, хоть он и был незапланированным».