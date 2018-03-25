АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Сводная сестра Илона Маска родила от их общего отца

Ни для кого не секрет, что богач-красавчик Илон Маск ненавидит своего родителя и считает его исчадием ада. И есть от чего: отец Илона Маска «подарил» ребенка своей падчерице.
Сводная сестра Илона Маска родила от их общего отца


Журналисты британских СМИ смогли приоткрыть завесу тайны, скрывающей ненависть изобретателя к своему отцу. Стало известно, что в отношениях 46-летнего миллиардера Илона и его отца – 72-летнего инженера-строителя Эллора, давно нет теплоты. А последней каплей оказалось то, что Эллор стал отцом ребенка 30-летней Яны Безуиденхут, сводной сестры Илона Маска и падчерицы Эллора Маска. Подробности истории выяснили корреспонденты Daily Mail.

В свое время выходец из ЮАР Эллор Маск, разведясь с матерью Илона, известной моделью и красавицей, женился во второй раз. Его избранницей стала Хайда Безуиденхут, вдова, воспитывавшая троих детей, среди которых была 4-летняя Яна. Позже у пары родились еще двое общих детей.

Но вскоре мужчина развелся и с этой женой. Яна, повзрослев, закрутила с отчимом роман, а затем родила ему сына Элиота, которому исполнилось 9 месяцев. Илон Маск, который считает Яну своей младшей сестрой, оскорбился произошедшим и в бешенстве прекратил всяческое общение с родителем.

Сам Эллор в ответ на расспросы СМИ, заявил, что ничего экстраординарного в этой истории не усматривает: «Я люблю этого ребенка, хоть он и был незапланированным».
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Главными врагами человеческой самооценки
ESA изучит дальние экзопланеты с помощью
Американский художник Энди Бауч зашифровал 10000
Анастасию Костенко раскритиковали за неумелую
Молодой Алексей Глызин ушел от Аллы Пугачевой
Поклонники Самбурской разочарованы её «грубыми»
Принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших
NASA строит вторую платформу для запуска
Отчет: Бизнес неплохо зарабатывает на постных
Elephone готовится к презентации бюджетного
Спасённая Настасьей Самбурской кошка покорила
Санкт-Петербург может претендовать на летнюю
Французский учитель покрыл все тело татуировками
В 2019 году ученые создадут новый «космический
Ученые: Новый вид космического светила имеет
В США женщина-пастор заморила ребенка голодом для
Сводная сестра Илона Маска родила от их общего
Компания NVIDIA выпускает видеокарты GeForce
Представлен концепт автомобиля LADA Triangle-X
Зара рассказала, что в её семье есть свои
Ученые: Загрязненный воздух влияет на развитие
Эксперты составили список звёзд с разными
Гаянэ Багдасарян в холодное время года
Министерство культуры заявило о своем решении
Саймон Марданшин встретился с Глебом Жемчуговым,
Катя Лель смутила поклонников маленьким размером
Сильвестр Сталлоне показал видео своих тренировок
В одной из школ США на случай стрельбы учеников
Нелли Ермолаева осудила тех, кто не хочет
Эксперты составили рейтинг городов РФ по продажам
Просмотреть все новости