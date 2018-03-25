Компания NVIDIA выпускает видеокарты GeForce MX150 с разным уровнем производительности

Представители сайта NotebookCheck утверждают, что они изучили две версии видеокарт GeForce MX150 - 1D10 и 1D12. Эти системы обладают одинаковыми параметрами – 2 Гб памяти GDDR и 384 ядра CUDA. Тем не менее, показатели частоты и теплоотвода отличаются. Так в первом варианте указано 1469/1532 МГц и 25 Вт, а во втором – 937/1038 МГц и 10 Вт.Помимо этого эксперты отобрали ноутбуки, работающие с такими видеокартами. Оказалось, что видеочипы 13,3-дюймовых портативных компьютеров Lenovo IdeaPad 32013KBR, HP Envy 13-ad006ng, Asus Zenbook UX331UA, Xiaomi Mi Notebook Air (2018) и Asus Zenbook UX330UN требуют 10 Вт, а 14-дюймовые модели Asus Zenbook UX430UN, HP Envy 17-ae143ng, Acer Swift 3 SF315-51G-57E5, MSI PLS62 и Xiaomi Mi Notebook Pro потребляют для видео 25 Вт.