АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Компания NVIDIA выпускает видеокарты GeForce MX150 с разным уровнем производительности

Стало известно, что компанию NVIDIA обвинили в намеренном снижении производительности видеокарт GeForce MX150. Дело в том, что графические ускорители с одними и теми же параметрами работают на разных уровнях производительности, потребляя при этом разное количество электроэнергии.

Компания NVIDIA выпускает видеокарты GeForce MX150 с разным уровнем производительности


Представители сайта NotebookCheck утверждают, что они изучили две версии видеокарт GeForce MX150 - 1D10 и 1D12. Эти системы обладают одинаковыми параметрами – 2 Гб памяти GDDR и 384 ядра CUDA. Тем не менее, показатели частоты и теплоотвода отличаются. Так в первом варианте указано 1469/1532 МГц и 25 Вт, а во втором – 937/1038 МГц и 10 Вт.

Помимо этого эксперты отобрали ноутбуки, работающие с такими видеокартами. Оказалось, что видеочипы 13,3-дюймовых портативных компьютеров Lenovo IdeaPad 32013KBR, HP Envy 13-ad006ng, Asus Zenbook UX331UA, Xiaomi Mi Notebook Air (2018) и Asus Zenbook UX330UN требуют 10 Вт, а 14-дюймовые модели Asus Zenbook UX430UN, HP Envy 17-ae143ng, Acer Swift 3 SF315-51G-57E5, MSI PLS62 и Xiaomi Mi Notebook Pro потребляют для видео 25 Вт.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Главными врагами человеческой самооценки
ESA изучит дальние экзопланеты с помощью
Американский художник Энди Бауч зашифровал 10000
Анастасию Костенко раскритиковали за неумелую
Молодой Алексей Глызин ушел от Аллы Пугачевой
Поклонники Самбурской разочарованы её «грубыми»
Принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших
NASA строит вторую платформу для запуска
Отчет: Бизнес неплохо зарабатывает на постных
Elephone готовится к презентации бюджетного
Спасённая Настасьей Самбурской кошка покорила
Санкт-Петербург может претендовать на летнюю
Французский учитель покрыл все тело татуировками
В 2019 году ученые создадут новый «космический
Ученые: Новый вид космического светила имеет
В США женщина-пастор заморила ребенка голодом для
Сводная сестра Илона Маска родила от их общего
Компания NVIDIA выпускает видеокарты GeForce
Представлен концепт автомобиля LADA Triangle-X
Зара рассказала, что в её семье есть свои
Ученые: Загрязненный воздух влияет на развитие
Эксперты составили список звёзд с разными
Гаянэ Багдасарян в холодное время года
Министерство культуры заявило о своем решении
Саймон Марданшин встретился с Глебом Жемчуговым,
Катя Лель смутила поклонников маленьким размером
Сильвестр Сталлоне показал видео своих тренировок
В одной из школ США на случай стрельбы учеников
Нелли Ермолаева осудила тех, кто не хочет
Эксперты составили рейтинг городов РФ по продажам
Просмотреть все новости