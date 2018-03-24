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Телезрители уверены, что Анастасия Ендальцева работала в эскорте

Зрители телепроекта «Дом-2» считают, что участница Анастасия Ендальцева зарабатывала на жизнь работой в эскорте.

Яркая участница Анастасия не смогла не привлечь к себе внимания. Эффектная внешность, модная и брендовая одежда наталкивают на очевидный вопрос: откуда у молодой девушки средства на все это?

Телезрители уверены, что Анастасия Ендальцева работала в эскорте

Поклонники шоу начали рассуждать и пришли к выводу, что Ендальцева не может быть дочерью богатых родителей, так как наследники не идут на подобные телешоу из-за страха опозорить себя и семью.

Кредит Анастасия тоже не могла взять, так как у нее нет официальной работы и постоянного источника дохода. Даже вариант продажи квартиры, переданной по наследству, не подходит, так как девушка не круглая сирота.

Поэтому, по мнению телезрителей, остается лишь одно объяснение подобных доходов – работа в эскорте. Потому что других способов, чтобы за короткое время заработать большую сумму денег, нет.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:57
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