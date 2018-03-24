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Матильда Шнурова показала поклонникам фирменное блюдо ресторана в Instagram

Супруга музыканта решила опубликовать в Instagram новое фото, сделанное в личном ресторане. Матильда Шнурова показала поклонникам фирменное блюдо и получила много комплиментов в свой адрес.

Многие люди отметили, что она великолепно смотрится в роли официантки и это можно использовать в рекламных целях. Клиенты будут в восторге, если их обслужит избранница Сергея Шнурова, так что ей стоит подумать над предложением фанатов и придумать креативные решения, которых нет в других заведениях. Сама знаменитость отметила, что это блюдо пользуется большой популярностью и его уже оценили 25000 человек.

Матильда Шнурова показала поклонникам фирменное блюдо ресторана в Instagram


Пользователи сетей не могли понять, чем такая маленькая порция могла покорить гостей ресторана. Они отметили, что блюдо даже рассмотреть невозможно, но при этом похвалили внешний вид Матильды Шнуровой и долго восхищались ее прекрасной фигурой.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:06
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