АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Мот не оправдал ожидания фанатов на сольном концерте в Москве

Певец Мот не оправдал ожидания фанатов на вчерашнем сольном концерте в Москве. Об этом стало известно по комментариям подписчиков его профиля в Instagram.

Мот не оправдал ожидания фанатов на сольном концерте в Москве

Сегодня известный многим рэпер Мот поинтересовался у подписчиков своего аккаунта в Instagram о том, какие впечатления остались у зрителей, посетивших вчера его большой сольный концерт. Выступление состоялось в Ледовом Дворце в Москве, куда пришли порядка 10 тысяч почитателей творчества Матвея Мельникова.

В ответ на вопрос исполнителя в комментариях стали появляться самые разные мнения, ведь, как выяснилось, своим выступлением Мот оправдал ожидания далеко не всех поклонников. Некоторые фолловеры признались, что ушли расстроенными, ведь в прошлом году концерт был более мощным во всех смыслах, а сейчас даже жаль потраченных на билет денег.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Германии задержали нетрезвого пилота перед
Снимок обнаженной «беременной» Катерины Шпицы
Тюнеры "прокачали" BMW M4 Coupe
Екатерина Колисниченко показала бэкстейдж с
Пользователей сетей рассмешило поведение курящего
Поклонники возмутились, что Ольга Бузова
Алексей Панин прокомментировал своё желание
Жители Ростова напуганы странными ночными
Способ переправы через реку на Камчатке шокировал
Кристина Асмус на новом снимке в Instagram
Ксения Бородина сообщила, что Марине Африкантовой
Юлия Ковальчук похвасталась новой сумочкой,
В Набережных Челнах девушка написала книгу о
Новости и слухи «Дома-2»: Ксению Бородину
Названы самые популярные опции для люксовых авто
Телезрители уверены, что Анастасия Ендальцева
Мот не оправдал ожидания фанатов на сольном
Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в
Кукабара перед видеокамерой съела живую змею
Фанаты восхитились растяжкой 49-летней Валерии
Виталий Кличко допустил свое участие в выборах на
Марина Федункив заставила фанатов плакать от
Infiniti презентована обновленная версия QX80 и
Никита Джигурда учит Алексея Панина быть
В Ульяновской области дорога в ночное время
Влад Кадони принес извинения Владимиру Соловьеву
Новости и слухи «Дом-2»: Андрею Чуеву жена
"Группа ГАЗ" обновила линейку коммерческого
Ксения Бородина впервые посетила концерт Ольги
Американские пассажиры запечатлели на камеру
Просмотреть все новости