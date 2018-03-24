Мот не оправдал ожидания фанатов на сольном концерте в Москве

Сегодня известный многим рэпер Мот поинтересовался у подписчиков своего аккаунта в Instagram о том, какие впечатления остались у зрителей, посетивших вчера его большой сольный концерт. Выступление состоялось в Ледовом Дворце в Москве, куда пришли порядка 10 тысяч почитателей творчества Матвея Мельникова.В ответ на вопрос исполнителя в комментариях стали появляться самые разные мнения, ведь, как выяснилось, своим выступлением Мот оправдал ожидания далеко не всех поклонников. Некоторые фолловеры признались, что ушли расстроенными, ведь в прошлом году концерт был более мощным во всех смыслах, а сейчас даже жаль потраченных на билет денег.