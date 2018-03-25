АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Эксперты составили список звёзд с разными аномалиями

Эксперты решили поведать касательно физических недостатков звёзд, не помешавших им стать признанными секс-символами или знаменитыми. Обнародован список всемирно популярных личностей, которых отличают различные аномалии.

Эксперты составили список звёзд с разными аномалиями


Одним из недостатков, наблюдающихся у многих звёзд, считается лопоухость. Но этого фактора некоторые селебрите не стесняются, а также смело демонстрируют его, к примеру, как Кристен Стюарт.

Некоторые знаменитости получили аномалию, которая на научном языке именуется как гетерохромия, заключающаяся в разноцветных глазах. Популярными обладателями уникальных глаз являются Дэвид Боуи и Мила Кунис.

Ещё одним дефектом, встречающегося довольно часто, можно назвать шестипалость, которая наблюдается у Опры Уинфри и Холли Берри. Однако обе звезды без стеснения «разгуливают» летом в открытой обуви. У актёра Эштона Катчера имеется дефект сросшихся пальцев, которые он часто демонстрировал на различных программах.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Главными врагами человеческой самооценки
ESA изучит дальние экзопланеты с помощью
Американский художник Энди Бауч зашифровал 10000
Анастасию Костенко раскритиковали за неумелую
Молодой Алексей Глызин ушел от Аллы Пугачевой
Поклонники Самбурской разочарованы её «грубыми»
Принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших
NASA строит вторую платформу для запуска
Отчет: Бизнес неплохо зарабатывает на постных
Elephone готовится к презентации бюджетного
Спасённая Настасьей Самбурской кошка покорила
Санкт-Петербург может претендовать на летнюю
Французский учитель покрыл все тело татуировками
В 2019 году ученые создадут новый «космический
Ученые: Новый вид космического светила имеет
В США женщина-пастор заморила ребенка голодом для
Сводная сестра Илона Маска родила от их общего
Компания NVIDIA выпускает видеокарты GeForce
Представлен концепт автомобиля LADA Triangle-X
Зара рассказала, что в её семье есть свои
Ученые: Загрязненный воздух влияет на развитие
Эксперты составили список звёзд с разными
Гаянэ Багдасарян в холодное время года
Министерство культуры заявило о своем решении
Саймон Марданшин встретился с Глебом Жемчуговым,
Катя Лель смутила поклонников маленьким размером
Сильвестр Сталлоне показал видео своих тренировок
В одной из школ США на случай стрельбы учеников
Нелли Ермолаева осудила тех, кто не хочет
Эксперты составили рейтинг городов РФ по продажам
Просмотреть все новости