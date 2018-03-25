Эксперты составили список звёзд с разными аномалиями
Эксперты решили поведать касательно физических недостатков звёзд, не помешавших им стать признанными секс-символами или знаменитыми. Обнародован список всемирно популярных личностей, которых отличают различные аномалии.
Одним из недостатков, наблюдающихся у многих звёзд, считается лопоухость. Но этого фактора некоторые селебрите не стесняются, а также смело демонстрируют его, к примеру, как Кристен Стюарт.
Некоторые знаменитости получили аномалию, которая на научном языке именуется как гетерохромия, заключающаяся в разноцветных глазах. Популярными обладателями уникальных глаз являются Дэвид Боуи и Мила Кунис.
Ещё одним дефектом, встречающегося довольно часто, можно назвать шестипалость, которая наблюдается у Опры Уинфри и Холли Берри. Однако обе звезды без стеснения «разгуливают» летом в открытой обуви. У актёра Эштона Катчера имеется дефект сросшихся пальцев, которые он часто демонстрировал на различных программах.
Одним из недостатков, наблюдающихся у многих звёзд, считается лопоухость. Но этого фактора некоторые селебрите не стесняются, а также смело демонстрируют его, к примеру, как Кристен Стюарт.
Некоторые знаменитости получили аномалию, которая на научном языке именуется как гетерохромия, заключающаяся в разноцветных глазах. Популярными обладателями уникальных глаз являются Дэвид Боуи и Мила Кунис.
Ещё одним дефектом, встречающегося довольно часто, можно назвать шестипалость, которая наблюдается у Опры Уинфри и Холли Берри. Однако обе звезды без стеснения «разгуливают» летом в открытой обуви. У актёра Эштона Катчера имеется дефект сросшихся пальцев, которые он часто демонстрировал на различных программах.