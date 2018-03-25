В одной из школ США на случай стрельбы учеников вооружили камнями

Директорат школы данную инициативу готовил в течение нескольких лет. Директор местной школы Девид Хельсель заявил, что это сможет помочь в борьбе с возможными злоумышленниками. По его словам, если в класс войдет вооруженный человек, его встретят ученики, которые будут вооружены камнями, которыми они смогут обороняться. Следует заметить, что каждый класс в этой школе теперь будет оборудован специальным девятнадцатилитровым ведром.В свою очередь камни для наполнения такого «защитного ведра» собирают в местной реке. Девид Хельсель рассказал, что ученики будут иметь доступ к камням в случае только крайней необходимости. Доступ к ведру, в котором будут находиться камни, в остальное время будут иметь только преподаватели, а также сотрудники школы.