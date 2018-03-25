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Режиссер «Заложницы» Пьер Морель займется съемками фильма «Новая миссис Келлер»

Стало известно, что известный французский режиссер Пьер Морель был приглашен в качестве постановщика для работы над фантастическим фильмом «Новая миссис Келлер». Стоит отметить, что данный специалист известен по таким картинам как «Заложница», «13-й район» и «Из Парижа с любовью».

Режиссер «Заложницы» Пьер Морель займется съемками фильма «Новая миссис Келлер»


Также отмечается, что в одной из главных ролей снимется актер Клас Банг, работавший ранее в проекте «Квадрат». Сценаристом выступит Марк Хоган. Согласно сюжету, все действия происходят во времена ближайшего будущего. История будет основываться на отношениях супругов Веры Келлер и Дэвида Келлера. Из-за своей страстной натуры жена заманивает мужа в специальную сеть, которая связывает настоящую и виртуальную реальность.

На данный момент продюсерам осталось найти актрису, которая бы могла исполнить главную женскую роль.

Производством фильма «Новая миссис Келлер» будет заниматься компания Lakeshore Entertainment.
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:50
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