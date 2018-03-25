Режиссер «Заложницы» Пьер Морель займется съемками фильма «Новая миссис Келлер»

Также отмечается, что в одной из главных ролей снимется актер Клас Банг, работавший ранее в проекте «Квадрат». Сценаристом выступит Марк Хоган. Согласно сюжету, все действия происходят во времена ближайшего будущего. История будет основываться на отношениях супругов Веры Келлер и Дэвида Келлера. Из-за своей страстной натуры жена заманивает мужа в специальную сеть, которая связывает настоящую и виртуальную реальность.На данный момент продюсерам осталось найти актрису, которая бы могла исполнить главную женскую роль.Производством фильма «Новая миссис Келлер» будет заниматься компания Lakeshore Entertainment.