Елена Ваенга опубликовала в Instagram фото своего завтрака

В сюжете кроме них был показан омлет, но подписчики сразу стали изучать ингредиенты блюд, после чего были удивлены большим количеством еды. Сама Елена Ваенга не уточнила, для кого были приготовлены такие лакомства, но фанаты стали писать в комментариях о событиях перед Пасхой, отметив, что такие добавки не стоит употреблять в это время.Звезда сразу отреагировала на критику недоброжелателей, подчеркнув, что пост является личным делом каждого человека. Если сама она предпочитает кушать другие блюда, члены ее семьи не должны придерживаться традиций, которые они не соблюдают.