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Елена Ваенга опубликовала в Instagram фото своего завтрака

Певица любит рассказывать поклонникам обо всех событиях, происходящих в ее жизни, а сейчас она опубликовала в Instagram фото своего завтрака. Однако они осудили Елену Ваенгу за мясо в чебуреках, неуместное во время поста.

В сюжете кроме них был показан омлет, но подписчики сразу стали изучать ингредиенты блюд, после чего были удивлены большим количеством еды. Сама Елена Ваенга не уточнила, для кого были приготовлены такие лакомства, но фанаты стали писать в комментариях о событиях перед Пасхой, отметив, что такие добавки не стоит употреблять в это время.

Елена Ваенга опубликовала в Instagram фото своего завтрака


Звезда сразу отреагировала на критику недоброжелателей, подчеркнув, что пост является личным делом каждого человека. Если сама она предпочитает кушать другие блюда, члены ее семьи не должны придерживаться традиций, которые они не соблюдают.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:01
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