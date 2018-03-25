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Лариса Долина удивила поклонников показом груди в наряде с экстремальным декольте

Певица не боится экспериментировать со своим внешним видом и часто поражает зрителей. Лариса Долина удивила поклонников показом груди в наряде с экстремальным декольте, опубликовав фото в Instagram.

Она была гостьей на творческом вечере Ильи Резника, выбрав для такого мероприятия облегающий смокинг. Исполнительница решила не надевать под него блузку и показала публике роскошный бюст, дополнив образ галстуком-бабочкой. Подписчики неоднозначно восприняли костюм своего кумира. Самые преданные фанаты позитивно отнеслись к выбору Ларисы Долиной, но недоброжелатели назвали его кошмаром.

Лариса Долина удивила поклонников показом груди в наряде с экстремальным декольте


Они сразу отметили, что звезда потеряла чувство стиля и сейчас смотрелась вызывающе на фоне других коллег. Пользователи сетей тоже не могли понять, зачем артистка старается оголить свои части тела, хотя уже находится в пожилом возрасте. Она эффектная особа, но сейчас стала напоминать молодящуюся бабушку, так что знаменитости стоит пересмотреть свой гардероб.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:00
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