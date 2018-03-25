Лариса Долина удивила поклонников показом груди в наряде с экстремальным декольте
Певица не боится экспериментировать со своим внешним видом и часто поражает зрителей. Лариса Долина удивила поклонников показом груди в наряде с экстремальным декольте, опубликовав фото в Instagram.
Она была гостьей на творческом вечере Ильи Резника, выбрав для такого мероприятия облегающий смокинг. Исполнительница решила не надевать под него блузку и показала публике роскошный бюст, дополнив образ галстуком-бабочкой. Подписчики неоднозначно восприняли костюм своего кумира. Самые преданные фанаты позитивно отнеслись к выбору Ларисы Долиной, но недоброжелатели назвали его кошмаром.
Они сразу отметили, что звезда потеряла чувство стиля и сейчас смотрелась вызывающе на фоне других коллег. Пользователи сетей тоже не могли понять, зачем артистка старается оголить свои части тела, хотя уже находится в пожилом возрасте. Она эффектная особа, но сейчас стала напоминать молодящуюся бабушку, так что знаменитости стоит пересмотреть свой гардероб.
Она была гостьей на творческом вечере Ильи Резника, выбрав для такого мероприятия облегающий смокинг. Исполнительница решила не надевать под него блузку и показала публике роскошный бюст, дополнив образ галстуком-бабочкой. Подписчики неоднозначно восприняли костюм своего кумира. Самые преданные фанаты позитивно отнеслись к выбору Ларисы Долиной, но недоброжелатели назвали его кошмаром.
Они сразу отметили, что звезда потеряла чувство стиля и сейчас смотрелась вызывающе на фоне других коллег. Пользователи сетей тоже не могли понять, зачем артистка старается оголить свои части тела, хотя уже находится в пожилом возрасте. Она эффектная особа, но сейчас стала напоминать молодящуюся бабушку, так что знаменитости стоит пересмотреть свой гардероб.