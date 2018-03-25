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София Ротару показала фото своего взрослого внука

В день рождения своего любимого внука Анатолия София Ротару опубликовала его фотографию.

София Ротару показала фото своего взрослого внука


В своем Instagram-аккаунте певица опубликовала фотографию взрослого внука, которому в этот день исполнилось 24 года. И подписала, пожелав Анатолию здоровья, счастья и постоянной удачи.
К теплым словам от Софии Ротару присоединились и ее подписчики, которым очень уж понравился красивый парень. Большинство, рассматривавших с любопытством снимок, отметили, что взрослый внук похож на свою знаменитую бабушку.

Ранее певица не раз признавалась в огромной любви к своим внукам и готовности ради них на многое. И внук и внучка Софии Ротару не обделены творческими задатками: Анатолий изучает основы фотографии в лондонском колледже, а София – пробует себя в модельном бизнесе.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:20
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