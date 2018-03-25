София Ротару показала фото своего взрослого внука

В своем Instagram-аккаунте певица опубликовала фотографию взрослого внука, которому в этот день исполнилось 24 года. И подписала, пожелав Анатолию здоровья, счастья и постоянной удачи.К теплым словам от Софии Ротару присоединились и ее подписчики, которым очень уж понравился красивый парень. Большинство, рассматривавших с любопытством снимок, отметили, что взрослый внук похож на свою знаменитую бабушку.Ранее певица не раз признавалась в огромной любви к своим внукам и готовности ради них на многое. И внук и внучка Софии Ротару не обделены творческими задатками: Анатолий изучает основы фотографии в лондонском колледже, а София – пробует себя в модельном бизнесе.