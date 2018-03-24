Снимок обнаженной «беременной» Катерины Шпицы вызвал бурю эмоций у фанатов

Катерина Шпица стала известна благодаря комедийному телесериалу «Реальные пацаны». В данное время артистка пробует себя в других ролях. Она также снялась для проекта «Вода». Данная фотосессия выполнена в стиле «ню» под руководством известного фотографа Дианы Авхадиевой. На публикации, которой с подписчиками поделилась звезда в своём микроблоге Instagram, она находится в воде обнажённой. Фанатам удалось увидеть «интересное» положение актрисы.Данное предположение у подписчиков появилось из-за обнажённого бедра Катерины, которое вводит в обман. Некоторые поклонники, не разглядев снимок, приняли бедро артистки за беременный животик. Однако фолловеры пришли в восторг от фото девушки. Они написали, что артистка на публикации получилась очень женственной и нежной.