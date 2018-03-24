АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Снимок обнаженной «беременной» Катерины Шпицы вызвал бурю эмоций у фанатов

Катерина Шпица получает много комплиментов после обнародованного фото в соцсети Instagram. На данном снимке актриса обнажилась для проекта «Вода».

Снимок обнаженной «беременной» Катерины Шпицы вызвал бурю эмоций у фанатов

Катерина Шпица стала известна благодаря комедийному телесериалу «Реальные пацаны». В данное время артистка пробует себя в других ролях. Она также снялась для проекта «Вода». Данная фотосессия выполнена в стиле «ню» под руководством известного фотографа Дианы Авхадиевой. На публикации, которой с подписчиками поделилась звезда в своём микроблоге Instagram, она находится в воде обнажённой. Фанатам удалось увидеть «интересное» положение актрисы.

Данное предположение у подписчиков появилось из-за обнажённого бедра Катерины, которое вводит в обман. Некоторые поклонники, не разглядев снимок, приняли бедро артистки за беременный животик. Однако фолловеры пришли в восторг от фото девушки. Они написали, что артистка на публикации получилась очень женственной и нежной.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Германии задержали нетрезвого пилота перед
Снимок обнаженной «беременной» Катерины Шпицы
Тюнеры "прокачали" BMW M4 Coupe
Екатерина Колисниченко показала бэкстейдж с
Пользователей сетей рассмешило поведение курящего
Поклонники возмутились, что Ольга Бузова
Алексей Панин прокомментировал своё желание
Жители Ростова напуганы странными ночными
Способ переправы через реку на Камчатке шокировал
Кристина Асмус на новом снимке в Instagram
Ксения Бородина сообщила, что Марине Африкантовой
Юлия Ковальчук похвасталась новой сумочкой,
В Набережных Челнах девушка написала книгу о
Новости и слухи «Дома-2»: Ксению Бородину
Названы самые популярные опции для люксовых авто
Телезрители уверены, что Анастасия Ендальцева
Мот не оправдал ожидания фанатов на сольном
Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в
Кукабара перед видеокамерой съела живую змею
Фанаты восхитились растяжкой 49-летней Валерии
Виталий Кличко допустил свое участие в выборах на
Марина Федункив заставила фанатов плакать от
Infiniti презентована обновленная версия QX80 и
Никита Джигурда учит Алексея Панина быть
В Ульяновской области дорога в ночное время
Влад Кадони принес извинения Владимиру Соловьеву
Новости и слухи «Дом-2»: Андрею Чуеву жена
"Группа ГАЗ" обновила линейку коммерческого
Ксения Бородина впервые посетила концерт Ольги
Американские пассажиры запечатлели на камеру
Просмотреть все новости