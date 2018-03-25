Бюст Анастасии Квитко едва уместился в миниатюрный топ

В своем микроблоге Анастасия Квитко нередко публикует довольно провокационные снимки эротического характера, которые демонстрируют пикантные подробности тела девушки. Известно, что фотомодель подвергла себя многочисленным дорогостоящим операциям. Однако сама «Русская Кардашьян» настаивает на том, что ее формы – дар природы. На свежем снимке фотомодели можно увидеть, что крошечный топ на ее теле еле сдерживает бюст внушительных размеров.Свежую публикацию оценили многочисленные поклонники Квитко не только из России, но также из-за границы. Стоит отметить, что пикантный фотоснимок пышнотелой звезды набрал более 17 тысяч одобрительных отметок всего за полчаса.