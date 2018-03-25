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Горы Сочи «накрыла» оранжевая песчаная буря из Африки

В интернете появился ролик, на котором видны снежные склоны Красной Поляны, которые покрыты оранжевым песком. Он прилетел прямиком из Африки.

Горы Сочи «накрыла» оранжевая песчаная буря из Африки

Видеоролиик сняли местные горнолыжники. Позже ролик опубликовало информационное издание «Сочи Экспресс». Вследствие песчаной бури появляется впечатление, что создатели видео воспользовались светофильтром. Такое необычное явление произошло из-за появившихся сильных ветров в рамках пустыни Сахары. Именно они принесли к Черноморскому побережью африканский песок. Специалисты гидрометеорологической службы отмечают, что ситуация была усугублена тем, что на побережье Черного моря стартовал процесс активного цветения. Вследствие этого атмосфера насытилась пыльцой растений.


Стоит отметить, что после того, как выпали осадки все тяжелые вещества, которые содержались в воздухе, стали оседать на земле. Непосредственно по данной причине склоны гор в итоге получили оранжевый оттенок.
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:00
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