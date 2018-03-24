Марина Федункив заставила фанатов плакать от смеха роликом о своих талантах
Популярная комедийная актриса Марина Федункив заставила фанатов плакать от смеха новым роликом о своих талантах. Юмористичное видео с ноткой самокритики знаменитость опубликовала на странице своего Instagram-профиля.
Марина Федункив всегда находит, чем удивить поклонников, но на этот раз, считают пользователи Сети, она превзошла саму себя. Актриса сняла короткий ролик, который начала со слов о том, что нередко про красивых девушек на шикарных автомобилях высказываются не самым лучшим образом, утверждая, что машину они получили за определённые заслуги и таланты.
О своём же таланте Марина Федункив заговорила уже во второй половине видеоролика, когда показала стоящую позади себя маленькую машину не самой лучшей модели. Актриса, тяжело вздохнув, заявила, что она, как видно, в некоторых вещах не особо и талантлива. Фолловеры не смогли сдержать эмоций в комментариях, поблагодарив знаменитость за мощную порцию положительного настроения.
Марина Федункив всегда находит, чем удивить поклонников, но на этот раз, считают пользователи Сети, она превзошла саму себя. Актриса сняла короткий ролик, который начала со слов о том, что нередко про красивых девушек на шикарных автомобилях высказываются не самым лучшим образом, утверждая, что машину они получили за определённые заслуги и таланты.
О своём же таланте Марина Федункив заговорила уже во второй половине видеоролика, когда показала стоящую позади себя маленькую машину не самой лучшей модели. Актриса, тяжело вздохнув, заявила, что она, как видно, в некоторых вещах не особо и талантлива. Фолловеры не смогли сдержать эмоций в комментариях, поблагодарив знаменитость за мощную порцию положительного настроения.