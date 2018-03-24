АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Марина Федункив заставила фанатов плакать от смеха роликом о своих талантах

Популярная комедийная актриса Марина Федункив заставила фанатов плакать от смеха новым роликом о своих талантах. Юмористичное видео с ноткой самокритики знаменитость опубликовала на странице своего Instagram-профиля.

Марина Федункив заставила фанатов плакать от смеха роликом о своих талантах

Марина Федункив всегда находит, чем удивить поклонников, но на этот раз, считают пользователи Сети, она превзошла саму себя. Актриса сняла короткий ролик, который начала со слов о том, что нередко про красивых девушек на шикарных автомобилях высказываются не самым лучшим образом, утверждая, что машину они получили за определённые заслуги и таланты.

О своём же таланте Марина Федункив заговорила уже во второй половине видеоролика, когда показала стоящую позади себя маленькую машину не самой лучшей модели. Актриса, тяжело вздохнув, заявила, что она, как видно, в некоторых вещах не особо и талантлива. Фолловеры не смогли сдержать эмоций в комментариях, поблагодарив знаменитость за мощную порцию положительного настроения.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:19
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кукабара перед видеокамерой съела живую змею
Фанаты восхитились растяжкой 49-летней Валерии
Виталий Кличко допустил свое участие в выборах на
Марина Федункив заставила фанатов плакать от
Infiniti презентована обновленная версия QX80 и
Никита Джигурда учит Алексея Панина быть
В Ульяновской области дорога в ночное время
Влад Кадони принес извинения Владимиру Соловьеву
Новости и слухи «Дом-2»: Андрею Чуеву жена
"Группа ГАЗ" обновила линейку коммерческого
Ксения Бородина впервые посетила концерт Ольги
Американские пассажиры запечатлели на камеру
Кроссоверы GMC Acadia и Terrain наделили «Черной
Екатерина Климова показала трогательный снимок
Участник «Голос. Дети» из Петрозаводска ушёл из
Любовь Толкалина предпочитает носить
Ольга Серябкина чувственно призналась в любви
Сонная Тина Канделаки показала фанатам свою
Эльвира Набиуллина пожаловалась на нехватку в
Анфиса Чехова заявила хейтерам, что «крутые»
Новый седан LADA Vesta Cross замечен на дорогах
Жители Камбоджи были поражены видом
Правительство России вложит средства ФНБ в
Минфин Украины: Рост ВВП по итогам 2017 г
Возрожденный Brabham выложил в сеть видеотизер
Елена Ваенга намерена отправиться во второй за
Ученые: Двухкомпонентный препарат может бороться
Самбурская считает, что люди критикуют
На поверхности Марса обнаружен круглый шар –
Регина Тодоренко призналась, что все ещё плохо
Просмотреть все новости