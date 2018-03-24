Марина Федункив заставила фанатов плакать от смеха роликом о своих талантах

Марина Федункив всегда находит, чем удивить поклонников, но на этот раз, считают пользователи Сети, она превзошла саму себя. Актриса сняла короткий ролик, который начала со слов о том, что нередко про красивых девушек на шикарных автомобилях высказываются не самым лучшим образом, утверждая, что машину они получили за определённые заслуги и таланты.О своём же таланте Марина Федункив заговорила уже во второй половине видеоролика, когда показала стоящую позади себя маленькую машину не самой лучшей модели. Актриса, тяжело вздохнув, заявила, что она, как видно, в некоторых вещах не особо и талантлива. Фолловеры не смогли сдержать эмоций в комментариях, поблагодарив знаменитость за мощную порцию положительного настроения.