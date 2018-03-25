Сигарообразный НЛО вызвал извержение вулкана в Мексике

Мексиканский вулкан Колима в данное время находится в активной фазе. По словам очевидцем, в январе над его вершиной пролетел светящийся предмет, которого можно было хорошо рассмотреть, так как скорость полета его была невысокой. Во время пролета в жерло вулкана было что-то сброшено, а через несколько мгновений началось извержение, которое вскоре закончилось.Уфологи предположили, что пришельцы испытывают свои новые технологии, но подобная уверенность немного поубавилась после заявлений новых очевидцев, заметивших сигарообразный НЛО близ лагуны Карризалильо. Поэтому некоторые независимые эксперты считают, что НЛо может на самом деле быть секретным воздушным транспортом, созданным земными разработчиками.