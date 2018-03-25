Обновленный минивэн JAC Refine M4 получил гибридный мотор с «механикой»
Обновленный минивэн JAC Refine M4 разработчики оснастили гибридным мотором, функционирующим на пару с механической трансмиссией. Автомобиль JAC Refine M4 не обновлялся с 2016 года, поэтому производители решили его модернизировать.
Минивэн JAC Refine M4 разработан на классической платформе с продольным расположением двигателя. Главное обновление автомобиля произошло в ходовой части. В частности, рессорную заднюю подвеску заменили на пружинную, которая повысит уровень комфорта. А в списке оснащения появилась система стабилизации.
Внешний дизайн обновлённого минивэна отличается широкой решёткой радиатора. Автомобиль как и раньше будет предложен с разными вариантами салона вместительностью до девяти посадочных мест.
Под капотом JAC Refine M4 установлена гибридная силовая установка, состоящая из небольшого электрического мотора производительностью 16 «лошадей» и турбодвигателя T-GDI объёмом 1,5 литра мощностью 174 лошадиные силы. Работает силовой агрегат на пару с механической трансмиссией.
Минивэн JAC Refine M4 разработан на классической платформе с продольным расположением двигателя. Главное обновление автомобиля произошло в ходовой части. В частности, рессорную заднюю подвеску заменили на пружинную, которая повысит уровень комфорта. А в списке оснащения появилась система стабилизации.
Внешний дизайн обновлённого минивэна отличается широкой решёткой радиатора. Автомобиль как и раньше будет предложен с разными вариантами салона вместительностью до девяти посадочных мест.
Под капотом JAC Refine M4 установлена гибридная силовая установка, состоящая из небольшого электрического мотора производительностью 16 «лошадей» и турбодвигателя T-GDI объёмом 1,5 литра мощностью 174 лошадиные силы. Работает силовой агрегат на пару с механической трансмиссией.
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Добавил: Алина Сегодня, 08:15