На последних участках Крымского моста приступили к укладке асфальта

Кайрат Турсунбеков, являющийся заместителем начальника ФКУ «Упрдор «Тамань», заметил, что мостостроители на морских участках начали укладывать нижние слоя покрытия. Турсунбеков рассказал, что эту работу должны завершить уже в апреле, а также подойти к открытию движения автотранспорта в мае текущего года. На прошлой неделе решили, что автомобильное движение по мосту будет открыто до начала курортного сезона.Автодорожный мост на сегодняшний день уже завершили по основным конструктивным элементам. Сейчас ведутся работы, касающиеся устройства асфальтобетонного покрытия. В настоящее время выполнили 70 процентов от общего объема. Транспортный переход из 19 выполнен на 14 километров. Пустить первые авто по Крымскому мосту сначала планировали в декабре этого года.