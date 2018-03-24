Проснувшийся неаполитанский супервулкан Кампи Флегер может уничтожить всю страну – Ученые
Ученые зафиксировали сильную активность проснувшегося неаполитанского супервулкана Кампи Флегер. Подземный гигант может уничтожить всю страну из-за огромного количества кипящей магмы.
Сейчас потоки имеют противоестественное движение, а потому поведение этого чуда может в любой момент стать непредсказуемым и опасным. Он расположился на огромной территории и имеет 24 кратера. Последний раз раскаленные потоки вырвались наружу в 1538 г, после чего они несколько дней взрывались в небе.
Эксперты отметили, что жидкость сосредоточилось на западе города и в любой момент может спровоцировать извержение. Потому власти должны быть готовыми к катастрофе и принять меры безопасности для жителей. Пока серьезной угрозы нет, но нужно предусмотреть все варианты.
Сейчас потоки имеют противоестественное движение, а потому поведение этого чуда может в любой момент стать непредсказуемым и опасным. Он расположился на огромной территории и имеет 24 кратера. Последний раз раскаленные потоки вырвались наружу в 1538 г, после чего они несколько дней взрывались в небе.
Эксперты отметили, что жидкость сосредоточилось на западе города и в любой момент может спровоцировать извержение. Потому власти должны быть готовыми к катастрофе и принять меры безопасности для жителей. Пока серьезной угрозы нет, но нужно предусмотреть все варианты.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:30