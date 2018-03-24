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Проснувшийся неаполитанский супервулкан Кампи Флегер может уничтожить всю страну – Ученые

Ученые зафиксировали сильную активность проснувшегося неаполитанского супервулкана Кампи Флегер. Подземный гигант может уничтожить всю страну из-за огромного количества кипящей магмы.

Сейчас потоки имеют противоестественное движение, а потому поведение этого чуда может в любой момент стать непредсказуемым и опасным. Он расположился на огромной территории и имеет 24 кратера. Последний раз раскаленные потоки вырвались наружу в 1538 г, после чего они несколько дней взрывались в небе.

Проснувшийся неаполитанский супервулкан Кампи Флегер может уничтожить всю страну – Ученые


Эксперты отметили, что жидкость сосредоточилось на западе города и в любой момент может спровоцировать извержение. Потому власти должны быть готовыми к катастрофе и принять меры безопасности для жителей. Пока серьезной угрозы нет, но нужно предусмотреть все варианты.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:30
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