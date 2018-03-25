В горах Аризоны заметили НЛО в виде золотистых мерцающих огней

Всемирно известный уфолог Скотт Уоринг нередко публикует материалы, доказывающие наличие инопланетных форм жизни. На сей раз ученый решил обнародовать фотоснимок, запечатленный очевидцами в горах Аризоны. На размещенном снимке отчетливо просматриваются мерцающие золотистые огни, которые размещены на участках скалистой местности, куда не удастся забраться даже самым опытным скалолазам. Среди пользователей нашлись те, кто рассмотрел в труднодоступных участках гор идеальное прикрытие для тайного входа в базу пришельцев. Сам Уоринг поддержал данную версию.Уфолог из Тайваня отметил, что очень часто среднестатистические свидетели подобных явлений фиксируют их при помощи оптических приборов, поскольку невооруженным глазом невозможно уловить несколько важных деталей одновременно.