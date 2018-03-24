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Новости и слухи «Дом-2»: Андрею Чуеву жена помогает худеть, а Евгению Жаркову свадьба обойдется в 2,5 млн рублей

Фигурантами последних новостей от реалити-шоу «Дом-2» стали Андрей Чуева и Евгений Жарков.

Так участник телестройки Женя Жарков намерен связать себя узами брака с девушкой, с которой встречался до прихода на проект. Даже «черная метка» попавшая Жаркову, не помешала влюбленности пары.

Новости и слухи «Дом-2»: Андрею Чуеву жена помогает худеть, а Евгению Жаркову свадьба обойдется в 2,5 млн рублей

Вскоре молодые люди сыграют свадьбу, и по слухам, торжество обойдется Евгению в 2,5 млн рублей.

Напомним, что Жарков познакомился с Натальей в прошлом году в Абхазии, а затем девушка уехала в длительную командировку.

Новости и слухи «Дом-2»: Андрею Чуеву жена помогает худеть, а Евгению Жаркову свадьба обойдется в 2,5 млн рублей

Экс-участник «Дом-2» Андрей Чуев не перестает интересовать поклонников реалити-шоу и недавно он рассказал, что вновь борется с лишним весом, а помогает ему в это молодая жена Виктория.

Именно благодаря девушке Андрей сел на жесткую диету и начал вести активный образ жизни.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:46
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