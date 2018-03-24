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Ксения Бородина впервые посетила концерт Ольги Бузовой

Накануне ведущая реалити-шоу «Дом-2», а также исполнительница песен Ольга Бузова дала концерт в московском Icon Club. Главным событием вечера стало то, что впервые выступление Ольги посетила ее коллега по телестройке Ксения Бородина.

Ксения Бородина впервые посетила концерт Ольги Бузовой

На протяжении всего вечера теледива выкладывала в своих «Сторис» видео с концерта Ольги, на которых вместе с фанатами пела ее песни. Кроме этого, она даже вышла на сцену, преподнесла Бузовой букет цветов, а также похвалила за невероятные шоу, которые она устраивает.

Разумеется певице было приятно услышать из уст своей коллеги такие теплые слова, которая в большей степени только ее критикует.

Стоит заметить, что на протяжении многих лет публика полагает, что Ксюша завидует Оле, ведь та смогла создать и построить успешную карьеру певицы и телеведущей, к тому же играет в театре и кино, а она, помимо большой семьи, похвастаться ничем не может.

«Ой не верю этой семейке... Лицемерные, лживые особы! А на концерт пришли скорее всего, чтобы усыпить бдительность у людей, мол чтобы скрыть свою зависть!», «Бородина на публику хорошо всегда играет! Тут либизит, а потом с друзьями не раз стебется над Олей...», «Опять враньё? Сейчас с Ольгой, потом опять против... ей не надоело?», - рассуждают фанаты Бузовой.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:43
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