Ксения Бородина впервые посетила концерт Ольги Бузовой

«Ой не верю этой семейке... Лицемерные, лживые особы! А на концерт пришли скорее всего, чтобы усыпить бдительность у людей, мол чтобы скрыть свою зависть!», «Бородина на публику хорошо всегда играет! Тут либизит, а потом с друзьями не раз стебется над Олей...», «Опять враньё? Сейчас с Ольгой, потом опять против... ей не надоело?», - рассуждают фанаты Бузовой.

На протяжении всего вечера теледива выкладывала в своих «Сторис» видео с концерта Ольги, на которых вместе с фанатами пела ее песни. Кроме этого, она даже вышла на сцену, преподнесла Бузовой букет цветов, а также похвалила за невероятные шоу, которые она устраивает.Разумеется певице было приятно услышать из уст своей коллеги такие теплые слова, которая в большей степени только ее критикует.Стоит заметить, что на протяжении многих лет публика полагает, что Ксюша завидует Оле, ведь та смогла создать и построить успешную карьеру певицы и телеведущей, к тому же играет в театре и кино, а она, помимо большой семьи, похвастаться ничем не может.