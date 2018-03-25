Биотопливная Lada Granta CNG дебютирует в России в 2020 году
На российском рынке в 2020 году появится в продаже битопливная версия Lada Granta CNG. Серийная сборка автомобиля, работающего на метане, начнётся в следующем году.
Автомобиль Lada Granta CNG оснащён двумя газовыми баллонами, общий объём которых составляет 100 литров, а также бензобаком вместительностью 50 литров. В результате при полной заправке машина сможет преодолеть путь продолжительностью 1 050 километров.
В настоящее время на российском рынке доступна метановая версия седана Vesta, которая собирается на заводе в Тольчтти. Данная модель была представлена в августе прошлого года, с момента реализации она разошлась тиражом в 1000 экземпляров.
Метановый седан Lada Vesta комплектуется газовым баллоном на 90 литров и бензиновым баком на 55 литров, благодаря чему автомобиль может преодолеть 1000 километров. Стоимость данной модели варьируется от 764,9 до 883,9 тысячи рублей.
Автомобиль Lada Granta CNG оснащён двумя газовыми баллонами, общий объём которых составляет 100 литров, а также бензобаком вместительностью 50 литров. В результате при полной заправке машина сможет преодолеть путь продолжительностью 1 050 километров.
В настоящее время на российском рынке доступна метановая версия седана Vesta, которая собирается на заводе в Тольчтти. Данная модель была представлена в августе прошлого года, с момента реализации она разошлась тиражом в 1000 экземпляров.
Метановый седан Lada Vesta комплектуется газовым баллоном на 90 литров и бензиновым баком на 55 литров, благодаря чему автомобиль может преодолеть 1000 километров. Стоимость данной модели варьируется от 764,9 до 883,9 тысячи рублей.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 02:00