Биотопливная Lada Granta CNG дебютирует в России в 2020 году

Автомобиль Lada Granta CNG оснащён двумя газовыми баллонами, общий объём которых составляет 100 литров, а также бензобаком вместительностью 50 литров. В результате при полной заправке машина сможет преодолеть путь продолжительностью 1 050 километров.В настоящее время на российском рынке доступна метановая версия седана Vesta, которая собирается на заводе в Тольчтти. Данная модель была представлена в августе прошлого года, с момента реализации она разошлась тиражом в 1000 экземпляров.Метановый седан Lada Vesta комплектуется газовым баллоном на 90 литров и бензиновым баком на 55 литров, благодаря чему автомобиль может преодолеть 1000 километров. Стоимость данной модели варьируется от 764,9 до 883,9 тысячи рублей.