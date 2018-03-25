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Биотопливная Lada Granta CNG дебютирует в России в 2020 году

На российском рынке в 2020 году появится в продаже битопливная версия Lada Granta CNG. Серийная сборка автомобиля, работающего на метане, начнётся в следующем году.

Биотопливная Lada Granta CNG дебютирует в России в 2020 году


Автомобиль Lada Granta CNG оснащён двумя газовыми баллонами, общий объём которых составляет 100 литров, а также бензобаком вместительностью 50 литров. В результате при полной заправке машина сможет преодолеть путь продолжительностью 1 050 километров.

В настоящее время на российском рынке доступна метановая версия седана Vesta, которая собирается на заводе в Тольчтти. Данная модель была представлена в августе прошлого года, с момента реализации она разошлась тиражом в 1000 экземпляров.

Метановый седан Lada Vesta комплектуется газовым баллоном на 90 литров и бензиновым баком на 55 литров, благодаря чему автомобиль может преодолеть 1000 километров. Стоимость данной модели варьируется от 764,9 до 883,9 тысячи рублей.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 02:00
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