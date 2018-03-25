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Состоялась презентация бюджетного смартфона Oppo A1

Китайский производитель смартфонов Oppo представил официально новый бюджетный смартфон Oppo A1, который обладает безрамочным дизайном и системой разблокировки устройства при помощи сканирования лица.

Состоялась презентация бюджетного смартфона Oppo A1


Девайс получил 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 720 x 1440 пикселей, что эквивалентно стандарту HD+. Внутри установлен чип MediaTek Helio P23, который укомплектован четырьмя вычислительными ядрами. К нему прилагается 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб памяти на накопителе данных, при этом второй параметр можно увеличить путем использования карты памяти до 128 Гб.

Что касается камер Oppo A1, то основная предлагает 13 Мп разрешения, а фронтальная - 8 Мп. За автономность устройства будет отвечать аккумулятор с емкостью в 3180 мАч. В девайсе также присутствуют модули 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС. Программной платформой является ОС Android 7.1 Nougat ColorOS 3.2.

Стоимость смартфона 237 долларов.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00
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