Состоялась презентация бюджетного смартфона Oppo A1

Девайс получил 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 720 x 1440 пикселей, что эквивалентно стандарту HD+. Внутри установлен чип MediaTek Helio P23, который укомплектован четырьмя вычислительными ядрами. К нему прилагается 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб памяти на накопителе данных, при этом второй параметр можно увеличить путем использования карты памяти до 128 Гб.Что касается камер Oppo A1, то основная предлагает 13 Мп разрешения, а фронтальная - 8 Мп. За автономность устройства будет отвечать аккумулятор с емкостью в 3180 мАч. В девайсе также присутствуют модули 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС. Программной платформой является ОС Android 7.1 Nougat ColorOS 3.2.Стоимость смартфона 237 долларов.