Никита Джигурда учит Алексея Панина быть нормальным человеком

Панин заявил, что живёт так, как ему хочется, а другие пускай тонут в «зависти и желчи». Однако Панин недавно шокировал общественность. Артист публично попросил прощения у всех, кого хоть чем-то обидел. Поклонники в восторге от таких перемен.За «советом» Алексей обратился к не менее скандальному Никите Джигурде, на странице которого появилось видео. В данном ролике артисты иронично обыгрывают поведение как Джигурды, так и Панина. Алексей, забившись сидя в углу, материт неизвестного. В то же время Никита ему говорит, что чтобы стать нормальным, надо просто расслабиться, открыть чакры и обрести покой и гармонию через космос. Поклонники были просто шокированы. Фанаты в который раз напомнили актёрам, что они когда-то были хорошими людьми, а теперь превратись в неадекватов.