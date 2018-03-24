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Никита Джигурда учит Алексея Панина быть нормальным человеком

Алексей Панин в последнее время старается покончить с имиджем скандалиста. Актёр обратился за советом и помощью к другому скандалисту - Никите Джигурде.

Никита Джигурда учит Алексея Панина быть нормальным человеком


Панин заявил, что живёт так, как ему хочется, а другие пускай тонут в «зависти и желчи». Однако Панин недавно шокировал общественность. Артист публично попросил прощения у всех, кого хоть чем-то обидел. Поклонники в восторге от таких перемен.

За «советом» Алексей обратился к не менее скандальному Никите Джигурде, на странице которого появилось видео. В данном ролике артисты иронично обыгрывают поведение как Джигурды, так и Панина. Алексей, забившись сидя в углу, материт неизвестного. В то же время Никита ему говорит, что чтобы стать нормальным, надо просто расслабиться, открыть чакры и обрести покой и гармонию через космос. Поклонники были просто шокированы. Фанаты в который раз напомнили актёрам, что они когда-то были хорошими людьми, а теперь превратись в неадекватов.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:10
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