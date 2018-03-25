В Corsair представили систему жидкостного охлаждения процессора Hydro Series H60
Представители компании Corsair анонсировали выход новой системы жидкостного охлаждения центрального процессора под названием Hydro Series H60. Данная модель получила приставку 2018 Edition. В Сети можно заказать систему за 80 долларов.
По словам разработчиков, данная модель системы охлаждения рассчитана даже на компактные компьютерные системы. Несмотря на это, в комплекте имеется радиатор, а также блок с жидкостью и помпой. Вместе с радиатором работает вентилятор Corsair SP Series, обороты которого достигают отметки в районе 600-1700 оборотов в минуту. Данная модификация хоть и эффективная, но при этом является не очень шумной.
Водоблок с жидкостью подсвечивается белыми светодиодными огнями. Указано, что Hydro Series H60 поддерживает работу с большинством процессоров марок AMD и Intel.
Также приятным дополнением является монтажный набор, который входит в комплект, он позволит быстро собрать систему без отдельных инструментов.
По словам разработчиков, данная модель системы охлаждения рассчитана даже на компактные компьютерные системы. Несмотря на это, в комплекте имеется радиатор, а также блок с жидкостью и помпой. Вместе с радиатором работает вентилятор Corsair SP Series, обороты которого достигают отметки в районе 600-1700 оборотов в минуту. Данная модификация хоть и эффективная, но при этом является не очень шумной.
Водоблок с жидкостью подсвечивается белыми светодиодными огнями. Указано, что Hydro Series H60 поддерживает работу с большинством процессоров марок AMD и Intel.
Также приятным дополнением является монтажный набор, который входит в комплект, он позволит быстро собрать систему без отдельных инструментов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:15