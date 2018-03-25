В Corsair представили систему жидкостного охлаждения процессора Hydro Series H60

По словам разработчиков, данная модель системы охлаждения рассчитана даже на компактные компьютерные системы. Несмотря на это, в комплекте имеется радиатор, а также блок с жидкостью и помпой. Вместе с радиатором работает вентилятор Corsair SP Series, обороты которого достигают отметки в районе 600-1700 оборотов в минуту. Данная модификация хоть и эффективная, но при этом является не очень шумной.Водоблок с жидкостью подсвечивается белыми светодиодными огнями. Указано, что Hydro Series H60 поддерживает работу с большинством процессоров марок AMD и Intel.Также приятным дополнением является монтажный набор, который входит в комплект, он позволит быстро собрать систему без отдельных инструментов.