Главный фтизиатр Минздрава РФ разрешила мочить пробу Манту

Согласно заявлению Васильевой, специалистам уже давно известно, что позволяется мочить пробу Манту. Данные сведения специально не разглашались, чтобы дети не расчесывали руку либо не терли ее мочалкой. Недопустимо механическое воздействие на пробу. Покраснение в месте пробы говорит касательно борьбы организма с возбудителем заболевания. Это не всегда может говорить о риске заболевания туберкулезом. Не исключается аллергическая реакция, а также прочие факторы. Недавно ввели правила, по которым родители могут не проводить пробу. При этом требуется заключение фтизиатра про отсутствие заболевания у ребенка.После 90 годов прошлого столетия в РФ обострилась ситуация с заболеванием туберкулезом, которое в Советском Союзе свели практически к нулю. У 70 000 россиян в 2017 году выявили туберкулез.