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Химики определили свойства прозрачного проводящего полимера без сопряженных связей

Американские химики успешно синтезировали состав полимерного соединения, причем свойства его проводимости не требуют сопряженных связей. Все основано на наличии в полимере радикалов-проводников, прозрачность которого не требует дополнительного введения источников новых электронов.

Данное соединение представлено PTEO – поли (4-глицидокси - 2,2,6,6-тетраметилпиперидиноксил). Структурой радикального полимера содержится атом кислорода, в каждом мономере которого присутствует неспаренный электрон. Другие полимерные материалы обладают проводимостью, не превышающей показатель 0,01 сименс на один метр. Новое синтезированное вещество содержит примерно 28 сименсов на метр. Данный показатель равняется полимерам, содержащим двойные связи.
Химики определили свойства прозрачного проводящего полимера без сопряженных связей


Для максимальной проводимости соединение подвергается обработке при 2-часовом обжиге и температуре 80°C. Главное условие – материалу необходимо иметь состояние, равное низкой температуре стеклования, что способствует сохранению радикалов. В итоге, провоцируется активность взаимопроникновения полимерных цепочек, при этом электронные оболочки взаимодействуют со свободными электронами, образуя единую проводящую цепь.

На данном этапе, химики получили максимальную длину проводящей области, которая не превышает значение в 0,6 микрометров, что недостаточно для широкомасштабных и массовых результатов (к примеру - производство сенсорных дисплеев). Имея определенный результат и перспективные возможности, специалистами активно продолжаются исследования.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:30
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