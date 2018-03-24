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Китайцы сняли на видео растерянную макаку с “человеческим” лицом

В зоопарке Шанхая посетители обратили внимание на макаку, имеющую “человеческое” лицо. Она настолько выразительно передала растерянность во время неожиданной ситуации, что китайцы сняли животное на видео.

Китайцы сняли на видео растерянную макаку с “человеческим” лицом


Особь за короткое время успела показать восхищенным зрителям свое удивление, после чего стала разочаровываться, увидев перед собой толпу людей. Потом обезьяна сильно огорчилась и явно не одобряла такое внимание к своей персоне. Многие гости даже подумали, что она может заговорить на человеческом языке.



Пользователи сетей были поражены сюжетом, а после просмотра стали выражать разное мнение. Некоторые лица предположили, что вместо животного перед камерами мог позировать сотрудник этого места, не отличающийся особым интеллектом. Такая версия была сразу опровергнута другими юзерами, упомянувшими о теории Дарвина и эволюции.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:05
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