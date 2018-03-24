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Екатерина Климова показала трогательный снимок своего завтрака с сыном

Известная актриса Екатерина Климова показала в Сети трогательный снимок завтрака с сыном. Фанаты отметили, что кадр настолько пропитан любовью и семейной идиллией, что не может не вызывать умиления.

Екатерина Климова показала трогательный снимок своего завтрака с сыном

Екатерина Климова, как востребованная актриса театра и кино, довольно часто находится в разъездах, оставляя дома практически частичку себя — своего подрастающего сына. Сегодня утром в Instagram знаменитость поспешила поделиться с подписчиками радостью от того, что наконец вернулась домой из командировки, а также с самого утра побаловала ребёнка вкусным совместным завтраком.

Подписчики Instagram-аккаунта Екатерины Климовой признались, что фотография завтрака с сыном получилась действительно очень трогательной и нежной, ведь и актриса и мальчик вместе сидели на диване в пижамах, держа в руках булку и бутылку молока.

В комментариях кто-то вспомнил о своём детстве в деревне, кто-то решил, что для нормального завтрака этого не будет достаточно, а остальные просто похвалили звёздную маму, за то, что она никогда не забывает о своём ребёнке.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:14
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