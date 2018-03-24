В сеть выложили тизер перспективного кросс-купе Ford Mustang

Не так давно представители американской компании Ford сообщили о своих планах относительно выпуска электрической версии кросс-купе. Стоит отметить, что данная новость серьёзно заинтересовала автолюбителей и независимых дизайнеров.В свою очередь художники не долго думая представили своё видение нового автомобиля, который анонсировала компания Ford. Авторами тизеров предполагаемого кросс-купе являются дизайнеры известного интернет-издания Motor1. Разрабатывая свою визуализацию новинки художники черпали вдохновение из последней генерации Ford Mustang.