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В сеть выложили тизер перспективного кросс-купе Ford Mustang

Компания Ford выложила в сеть тизеры с изображением перспективной модели кросс-купе. В частности, речь идёт об электрокаре в основе которого лежит автомобиль Ford Mustang.

В сеть выложили тизер перспективного кросс-купе Ford Mustang


Не так давно представители американской компании Ford сообщили о своих планах относительно выпуска электрической версии кросс-купе. Стоит отметить, что данная новость серьёзно заинтересовала автолюбителей и независимых дизайнеров.

В свою очередь художники не долго думая представили своё видение нового автомобиля, который анонсировала компания Ford. Авторами тизеров предполагаемого кросс-купе являются дизайнеры известного интернет-издания Motor1. Разрабатывая свою визуализацию новинки художники черпали вдохновение из последней генерации Ford Mustang.
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Авто
Добавил: Алина Вчера, 23:40
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