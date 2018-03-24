АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Участник «Голос. Дети» из Петрозаводска ушёл из телепроекта

Вадим Якушев, являющийся участником шоу «Голос. Дети» из Петрозаводска, ушёл из телепроекта, при этом вынужден был уступить место своему конкуренту.

Участник «Голос. Дети» из Петрозаводска ушёл из телепроекта

На «Первом канале» двадцать третьего марта транслировали очередной выпуск телешоу «Голос. Дети», где участвовал Вадим Якушев. Стоить отметить, что Вадим прошёл слепые прослушивания. В этом эфире он вместе с двумя иными участниками выступал перед наставниками с песней Cryin’ музыкальной группы Aerosmith.


Баста после исполнения сказал, что их исполнение – это настоящий рок-н-ролл. Но перед Валерием Меладзе был сложный выбор, потому что у всех участников было прекрасное выступление. В итоге Вадим Якушев не смог пройти в следующий тур конкурса.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кукабара перед видеокамерой съела живую змею
Фанаты восхитились растяжкой 49-летней Валерии
Виталий Кличко допустил свое участие в выборах на
Марина Федункив заставила фанатов плакать от
Infiniti презентована обновленная версия QX80 и
Никита Джигурда учит Алексея Панина быть
В Ульяновской области дорога в ночное время
Влад Кадони принес извинения Владимиру Соловьеву
Новости и слухи «Дом-2»: Андрею Чуеву жена
"Группа ГАЗ" обновила линейку коммерческого
Ксения Бородина впервые посетила концерт Ольги
Американские пассажиры запечатлели на камеру
Кроссоверы GMC Acadia и Terrain наделили «Черной
Екатерина Климова показала трогательный снимок
Участник «Голос. Дети» из Петрозаводска ушёл из
Любовь Толкалина предпочитает носить
Ольга Серябкина чувственно призналась в любви
Сонная Тина Канделаки показала фанатам свою
Эльвира Набиуллина пожаловалась на нехватку в
Анфиса Чехова заявила хейтерам, что «крутые»
Новый седан LADA Vesta Cross замечен на дорогах
Жители Камбоджи были поражены видом
Правительство России вложит средства ФНБ в
Минфин Украины: Рост ВВП по итогам 2017 г
Возрожденный Brabham выложил в сеть видеотизер
Елена Ваенга намерена отправиться во второй за
Ученые: Двухкомпонентный препарат может бороться
Самбурская считает, что люди критикуют
На поверхности Марса обнаружен круглый шар –
Регина Тодоренко призналась, что все ещё плохо
Просмотреть все новости