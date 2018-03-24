Участник «Голос. Дети» из Петрозаводска ушёл из телепроекта

На «Первом канале» двадцать третьего марта транслировали очередной выпуск телешоу «Голос. Дети», где участвовал Вадим Якушев. Стоить отметить, что Вадим прошёл слепые прослушивания. В этом эфире он вместе с двумя иными участниками выступал перед наставниками с песней Cryin’ музыкальной группы Aerosmith.Баста после исполнения сказал, что их исполнение – это настоящий рок-н-ролл. Но перед Валерием Меладзе был сложный выбор, потому что у всех участников было прекрасное выступление. В итоге Вадим Якушев не смог пройти в следующий тур конкурса.